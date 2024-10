"Cibo e bibite gratis per gli alluvionati. Tanta solidarietà"

Una serata di cibo e musica per distogliere, almeno per qualche ora, i pensieri dal dramma dell’alluvione. È questa l’iniziativa organizzata da Michela Tassinari, residente a Traversara e gestore del food truck ’A la mi manira’. L’appuntamento, oggi dalle 18.30 davanti alla chiesa di Traversara, "è riservato esclusivamente agli alluvionati di Traversara, Villanova e Boncellino – spiega Michela –. Non è una raccolta fondi, il cibo è tutto gratuito, e sarà un modo per stare insieme e dimostrare vicinanza a tutta la comunità. Il cibo non è solo nostro, fornitori e ristoratori della zona mi hanno contattata per offrirmi le loro apparecchiature e i loro prodotti. È bello vedere questa vicinanza da parte di tutti. Ci sarà cibo di vario tipo, da piadina e panini con la salsiccia a crescioni, oltre a dolci e bevande. Gli amici mi daranno una mano a grigliare, ma ci saranno anche proposte per vegetariani e vegani". Oltre al cibo, è prevista anche della musica con un dj. "Molte persone mi chiamano e scrivono di continuo, i residenti in giro per il paese mi dicono “Michela, ci vediamo martedì”. Sono contenta".

L’alluvione ha risparmiato il food truck, ma non la casa in cui Michela vive con il marito e le due figlie: "Il giorno prima dell’alluvione, la Protezione civile ha allertato il paese, così abbiamo spostato il camion a casa dei miei genitori a Bagnacavallo. Il truck si è salvato, solo qualche strumento ha avuto dei piccoli danni, ma non significativi. La nostra casa invece è stata colpita, non ci sono stati danni strutturali, ma è da rifare il pavimento". L’alluvione del 2023 non ha invece coinvolto l’abitazione di Michela, ma l’iniziativa di oggi nasce indirettamente proprio dai gravi fatti di anno scorso: "Un mio amico ristoratore di Ravenna organizzò un evento simile a Fornace Zarattini, e quest’anno ho deciso di riproporre la stessa iniziativa qui, a Traversara".