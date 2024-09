Cibo, spesa e emozioni: tre incontri per parlare di salute

Venerdì 30 agosto prenderanno il via a San Pietro in Vincoli gli incontri di promozione della salute dedicati alla cittadinanza, che si svolgeranno nella Casa della Comunità (via Pistocchi 41), promossi dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna. Il primo appuntamento è venerdì 30 ed è intitolato ’Il carrello della salute’, e sarà un incontro per imparare a fare la spesa correttamente, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. ’Spesa consapevole’ è invece il nome del secondo incontro (venerdì 6 settembre) per imparare a fare la spesa facendo scelte salutari. I primi due appuntamenti sono condotti da una dietista e un’assistente sanitaria. Nel terzo e ultimo appuntamento, previsto per venerdì 4 ottobre e dal titolo ’Cibo ed emozioni’, una psicologa e un’assistente sanitaria parleranno del legame che c’è tra le emozioni e il cibo che mangiamo. Tutti gli appuntamenti sono in programma dalle 14 alle 16.

Per informazioni ed eventuale adesione: promosalute.ra@auslromagna.it o 334 6705941 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16).