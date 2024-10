Ciclabile nell’area delle scuole, presto i lavori

Il Comune di Massa Lombarda ha individuato la ditta che andrà a realizzare, in tempi brevi, il tratto di pista ciclopedonale tra le vie Dini e Salvalai fino all’incrocio con via Sant’Antonio. Nel suo complesso il percorso vuole andare a collegare in sicurezza l’area delle scuole di viale Quadri e degli impianti sportivi di via Dini e Salvalai con il complesso delle scuole materne di via Sant’Antonio. Per la realizzazione di parte di quest’opera l’ente comunale nel 2023 aveva partecipato a un bando regionale per ‘La promozione della mobilità ciclabile per i Comuni sotto i 30.000 abitanti’. Il progetto si era classificato 26esimo, quindi primo tra i non finanziati. Il successivo ritiro di un progetto finanziato ha permesso alla comunità di Massa Lombarda di poter accedere a un finanziamento di 66.000 euro a cui il Comune ha aggiunto 25.000 euro di avanzo di bilancio dello scorso anno per andare ai 91.000 euro che sono stati impegnati per la realizzazione di questo primo tratto di ciclabile con cordolo, quindi una sede stradale a parte, protetta per ciclisti e pedoni.

"Con le risorse assegnate – spiega il sindaco Stefano Sangiorgi – riusciamo ad arrivare all’incrocio con via Sant’Antonio. L’ottica è quella di arrivare a completare l’opera nel breve medio termine con la ricerca di altri bandi di finanziamento. In sostanza di andare ad allungare la ciclopedonale da via Sant’Antonio fino all’ingresso delle scuole, dove adesso c’è un marciapiede". Dato che l’importo dei lavori è al di sotto della soglia dei 150mila euro, si è proceduto ad un affidamento diretto a una ditta che avesse i requisiti per poter eseguire il lavoro, cioè aver realizzato opere simili nel quinquennio precedente, avere le attrezzature e la solidità economica per poter svolgere il compito, essere in regola con i pagamenti ai dipendenti. La ditta così individuata tramite il Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) è stata la Italposa di Forlì. "Dovremmo riuscire ad affidare i lavori entro la fine di questo mese - continua il primo cittadino -. Se tutto va come previsto nel cronoprogramma l’opera dovrebbe essere compiuta entro il 2024, al più tardi, ma solo in caso di contrattempi, nei primi mesi del 2025". Per quanto riguarda la viabilità durante il cantiere. "Non dovrebbero esserci ripercussioni di alcun tipo – rassicura Sangiorgi –. Nel complesso una piccola parte di parcheggi verrà meno, tutto a vantaggio della sicurezza di pedoni e ciclisti. Tempistiche e progetto sono stati condivisi con gli abitanti durante una riunione una ventina di giorni fa". L’asfalto con cui verrà realizzata la nuova pista ciclopedonale sarà drenante.

Matteo Bondi