Cimiteri, è allarme degrado: "Erbacce e poca pulizia, così non va"

"Diverse aree del ‘nostro’ cimitero versano in uno stato di palese abbandono. Basta fare un giro al loro interno per rendersi conto della presenza, lungo i vialetti, tra le aiuole e spesso pure a ridosso delle tombe, di erbacce e cespugli infestanti. Uno scenario di degrado e di incuria che non è certo degno di un paese che si reputa civile". A segnalarlo è un lettore che risiede a San Bernardino. Sotto ‘accusa’ il camposanto della frazione lughese, situato lungo via Stradone, dove l’uomo, da qualche anno in pensione, si reca un paio di volte a settimane per far visita ai propri cari.

"Non è affatto un bel vedere – osserva – , non solo perché stride con quel minimo di decoro che dovrebbe avere un luogo sacro, ma anche e soprattutto per una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri defunti". Non è la prima volta che il cimitero di San Bernardino, la cui gestione per quest’anno è stata affidata ad Area Blu Spa di Imola, è stato oggetto negli ultimi anni di segnalazioni, dovute proprio a scenari di incuria.

Una situazione analoga si registra anche a Voltana, il cui cimitero (anch’esso gestito dalla suddetta società imolese) sorge nella vicina località di Chiesanuova. Anche in questo caso non mancano residenti che lamentano, pure attraverso i social, "una preoccupante noncuranza. In più punti – osserva una 60enne del posto – l’erba è cresciuta a dismisura. Sono amareggiata, anche perché si tratta di una situazione che si trascina da tempo. L’auspicio è che si intervenga in tempi rapidi per eliminare tutte quelle erbacce infestanti e per ripristinare pertanto il decoro di un luogo che sembra proprio essere finito nel dimenticatoio. Alla festa di Ognissanti e alla ricorrenza del 2 novembre in cui si commemorano i defunti, manca una quarantina di giorni. Sarebbe davvero triste che in quel periodo lo scenario continuasse ad essere simile a quello attuale". Oltre ai due suddetti cimiteri, ad Area Blu sono stati affidati, per l’anno 2024, i servizi di manutenzione del verde, pulizia, custodia e sorveglianza delle aree cimiteriali e le operazioni di polizia mortuaria dei cimiteri di Lugo, San Lorenzo, San Potito, Campanile, Villa San Martino, Bizzuno e Zagonara, nonché del cimitero Ebraico situato a Lugo in via Di Giù. Un’interpellanza avente come oggetto lo "stato di degrado e incuria dei cimiteri situati nel territorio del comune di Lugo’ fu presentata poco più di un anno fa all’ex sindaco Ranalli e alla giunta, dall’associazione civica (allora anche gruppo consigliare) ‘Per la Buona Politica’.

