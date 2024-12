Circolo Pescatori La Pantofla: calendario 2025 celebra 50 anni di storia a Cervia

Presentato il calendario 2025 con il quale si festeggeranno i 50 anni del Circolo Pescatori ‘La Pantofla’ di Cervia. La fondazione de ‘La Pantofla’ è avvenuta nel 1975 per iniziativa di alcuni pescatori che pensarono di chiedere all’amministrazione comunale di poter utilizzare l’immobile dell’ex mercato all’ingrosso del pesce quale punto d’incontro e di ricreazione dei marinai e delle loro famiglie. Probabilmente all’inizio nessuno pensava che potesse diventare un ristorante in grado di richiamare turisti da ogni dove; la necessità era semplicemente quella di avere un luogo dove giocare a carte, scambiarsi considerazioni ed esperienze di mare davanti ad un bicchiere di vino.

Ben presto la posizione e soprattutto i personaggi che frequentavano il circolo cominciarono ad esercitare un’attrazione irresistibile sui cervesi e sui turisti che subivano il fascino di questi uomini dalla scorza dura sotto la quale si celava una cordialità ed un’umanità contagiosa ed autentica. La stessa attrazione si ritrovava in altre situazioni: lungo il Borgo di sera all’osteria Dalla Monica dove si cantava e si rideva fino a tardi, allo stand gastronomico nei giorni dello Sposalizio del Mare o in occasione delle manifestazione. Il calendario 2025 del Circolo Pescatori ha il pregio di dare continuità a una impostazione nata nel 2003 per recuperare frammenti di storia marinara dell’antico Borgo dei pescatori. In copertina, un omaggio a Silvano Rovida, che è rimasto in carica fino al 13 luglio 2023, data della sua scomparsa. La storia del circolo è costellata di iniziative e attività volte ad affermare questi principi. Per l’esiguità di spazio si è fatta una selezione di personaggi ed eventi legati in particolare all’ultimo ventennio. Dalla successione delle pagine del calendario si evidenzia un omaggio al volontariato del circolo, ad un nucleo organizzato di volontari, che costituisce la forza trainante della vita associativa.

Due elementi meritano di essere sottolineati. Il primo è il recupero della barca storica Maria, costruita nel 1949, donata al circolo per valorizzarla. La barca giaceva abbandonata in un campo ed è stata restaurata da soci volontari del circolo, con una professionalità legata alla cantieristica e ai servizi nautici. La ’Maria’ è entrata a far parte delle 10 imbarcazioni storiche che compongono la ’Tenza’ di Cervia, inserita nella ’Mariegola delle Romagne’. Novità è stato il gruppo dei ’Trapozal - Canterini e musicanti del Circolo Pescatori’, che si è costituito all’inizio del 2016. Si può acquistare il calendario (5 euro) al ristorante ’La Pantofla’.

Ilaria Bedeschi