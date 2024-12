Clash e Mina, al teatro comunale il focus è sui fuoriclasse musicali

Secondo weekend di ’Il Porto delle storie’ al teatro comunale (spettacoli alle ore 21). Il primo appuntamento in calendario è domani con una produzione a firma Rapsodia: Carlo Lucarelli racconta The Clash e noi, ovvero la storia di una delle band più amate di sempre, una band che va ben oltre il punk; ma anche la storia di come quella musica arrivò in Romagna, ripercorrendo le vicende di una generazione che si muoveva tra i locali della riviera, in negozi di dischi diventati leggendari, di mode e di personaggi riemersi da quella memoria collettiva che chiamiamo “noi”. Nel farlo si appoggia a una scaletta di brani scritti da Joe Strummer e soci riletta da un duo di giovani talenti bolognesi dal nome di Jack Belly, capaci di rileggere quella musica in una maniera del tutto originale. Sabato torna uno spettacolo che si è già fatto conoscere, sia per la narrazione di Emiliano Visconti, sia per la voce di Cristina Di Pietro. ’Mina, le infinte metamorfosi’ ripercorre le sfide e le peripezie di una delle dive più amate e forse meno capite della storia della musica italiana.

Nel farlo si ripercorre anche la storia di un’Italia ormai lontana ma forse più viva che mai, quella che va dalla nascita della televisione al periodo più tumultuoso della storia della repubblica, perché Mina (foto) è stata tante cose, ma soprattutto è stata una donna fuori dal comune. Con la sua magica voce Cristina Di Pietro non solo eseguirà alcune perle del suo repertorio ma condurrà i presenti per mano dando voce ai pensieri e alle riflessioni più che singolari che Mina ha lasciato scritti. Ad accompagnarla un trio di violoncello, viola e pianoforte.