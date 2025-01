Classe-Cervia è il big match. Sfida difficile per lo Sparta

Si giocano domani le gare della ventiduesima giornata (quinta del girone di ritorno) nel campionato di Promozione.

Classe-Cervia United. È il big match. Se gli ospiti ‘studiano da grandi’, i padroni di casa puntano al risultato di prestigio. Il Classe, 8° a quota 32, fa un po’ fatica in trasferta (11 punti conquistati), ma nella propria tana, spesso sa sfruttare il fattore campo, o comunque sa rendere difficile la vita agli avversari.

Il match è annunciato aperto, anche perché il Cervia, salito prepotentemente al 4° posto grazie ai 10 punti racimolati nelle ultime 4 gare, punta ora a riaprire il discorso playoff e a riattivare il ‘meccanismo’. Per farlo, dovrà ridurre da 8 a 6 i punti di ritardo da chi la precede, ovvero la Fratta Terme. I terminali offensivi? Il Classe sta sfruttando la cooperativa del gol (Scoglio e Andalò 7 reti a testa; Andreani 5), mentre il Cervia punta tutto su Pasolini (14). All’andata decise proprio il rigore del bomber cervese Pasolini, al 5’ di recupero del 1° tempo. Negli ultimi 20 anni, le due squadre si sono affrontate 11 volte. Il Bilancio sorride al Cervia, che conduce con 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

San Pietro in Vincoli-Santarcangelo. È un pronostico da sovvertire quello con cui ha a che fare lo Spiv, reduce dal colpo corsaro di Villa Verucchio, ma anche da appena 2 pareggi nelle ultime 5 gare interne. I padroni di casa, noni con 29 punti, ricevono infatti la vice capolista che, con 47 punti, pensa in grande, avendo nel mirino la prima della classe, ovvero il Misano, distante solo 3 lunghezze. Fari puntati su Sorrentino (13 reti) e Cecconi (11). Nello Spiv, il bomber è Bottini (9). All’andata finì 0-0 con Golinucci, portiere dei ravennati, in grande spolvero, soprattutto in zona Cesarini.

Fratta Terme-Sparta Castelbolognese. È una montagna bella alta quella che i castellani devono salire, ma anche i termali padroni di casa, terzi a -4 dalla vetta, non possono far finta di niente di fronte al ruolino ospite. Lo Sparta ha infatti vinto 3 delle ultime 4 gare in trasferta e, uscito dalla zona playout, è annunciato in fiducia. Osservato speciale Spadaro, bomber della Fratta e capocannoniere del girone D con 15 reti, di cui 5 su rigore. All’andata finì 1-1.

Frugesport-Stella Rimini. La matricola massese è ultima con 10 punti ed è in rottura prolungata da tempo. Paradossalmente, per riattivare il meccanismo del playout della sedicesima classificata, mancherebbero ‘solo’ 6 punti. In diverse occasioni i gialloneri hanno comunque tenuto in scacco gli avversari. All’andata finì 2-0 per i riminesi.