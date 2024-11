Colletta Alimentare da 8 tonnellate

Cervia si conferma una città solidale e anche in questa occasione non ha mancato di rispondere all’appello in occasione, lo scorso sabato 16 novembre, della 28esima giornata nazionale della Colletta Alimentare. Dodici sono stati i supermercati coinvolti e oltre centocinquanta i volontari che sono stati impegnati dalle 7.30 alle 20.30 a raccogliere diversi generi alimentari che i cervesi hanno donato gratuitamente per un totale di 8.191 chili di prodotti. Sono questi alcuni dei numeri che sono stati raggiunti durante l’intera giornata.

Al primo posto dei prodotti donati si posizionano, con 2.240 chili, ci sono stati legumi e verdure in scatola, seguiti con 1.883 chili dai pelati e dalla passata di pomodoro. In terza posizione, con 1.519 chili, la pasta.

Gli organizzatori si dichiarano molto soddisfatti del risultato, che supera, anche se di poco, la raccolta del 2023 (8.151 chili). Nonostante il periodo non facile, si conferma la grande generosità dimostrata dai nostri concittadini. Circa il 65% dei prodotti raccolti corrisponde alle indicazioni date dal Banco Alimentare, considerando le richieste delle strutture caritative.

Questo dimostra anche una grande attenzione delle persone nella scelta della spesa da donare.

Una parte di questi alimenti, sono già stati distribuiti gratuitamente ai quattro enti caritativi di Cervia.

Un grazie da parte degli organizzatori è andato a tutti i volontari cervesi, circa 270, che hanno collaborato concretamente alla realizzazione della Colletta Alimentare e a tutte le associazioni e gli enti che hanno aderito alla giornata, in particolar modo l’amministrazione comunale, la Cooperativa Agricola Braccianti, le parrocchie del vicariato, i Lions, l’emporio solidale e gli Scout.