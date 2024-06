Concerto in memoria di Felloni

Questa sera alle 21 presso la Basilica Arcipretale di San Rocco i Solisti, Coro e Orchestra della Basilica di San Francesco ricorderanno Roberto Felloni nel decennale della scomparsa, con la direzione di Giuliano Amadei (ingresso libero).

Il programma proposto durante la serata vedrà una predominanza di musica sacra come il ’Magnificat’ di Durante, il’ Credo RV 591’ di Vivaldi, il ’Te Deum’ di Galuppi per tacer dei brani tratti da oratorî, cantate e mottetti quali ’But you may abide’ (’Messiah HWV 56’) di Händel, ’Was mein Gott will’ (’Cantata BWV 111’) e’ Alles nur nach Gottes willen’ (’Cantata BWV 72’) di Bach, ’Alma Dei creatoris’ (’Mottetto KV 277)’ di Mozart.

Non sarà trascurata, però, la musica strumentale grazie al ’Concerto op. 9 n. 3’ di Albinoni. Un programma per ricordare Roberto nello spirito delle parole della madre "sei uscito dalla tua vita, ma non dalla mia. Il tuo ricordo è sempre vivo".