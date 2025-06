Alle 21 di stasera, alla basilica di San Rocco a Ravenna, concerto in memoria di Roberto Felloni. A proporlo, solisti, coro e orchestra della Basilica di San Francesco, come soprani ci saranno Annarita Venieri ed Emilia Ferrari, Carla Milani come contralto e Giuliano Amadei direttore.

Appuntamento ormai consueto alle porte dell’estate per perpetuare in musica il ricordo di Roberto Felloni e stringere quel legame tra due mondi che è sempre vivo nelle parole della madre di Roberto: "l’amore che mi stringe a te è gioia pura e senza tramonto".

Sono in programma musiche di Bach, Haendel, Vivaldi e Galuppi.

Ingresso ad offerta libera