Coniugare studio e attività sportiva. A Conselice i ’cantieri’ per i ragazzi

Migliorare il rendimento scolastico degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché favorire la continuità nel fare sport e attività motoria. Sono le finalità di ‘Cantieri educativi-sportivi’, progetto avviato a Conselice che si concretizza con la partecipazione a un bando regionale da parte della ‘Ginnastica artistica’ di Voltana (che sarà capofila e coordinerà l’attività di diverse associazioni). Tra i punti fondamentali: ‘Quartiere scuola sport’, che individua gli edifici e le aree sportive e scolastiche; metodi di studio che accompagnino i ragazzi a un miglioramento dei propri risultati scolastici senza che siano un impedimento allo sport; possibilità di testare e praticare diversi sport senza l’affanno del risultato agonistico; tutor, allenatori, preparatori, insegnanti che seguiranno i ragazzi nel percorso sportivo e scolastico con la volontà di non disaffezionarli dallo sport e dalla scuola e variabilità delle attività sportiva, che potrà avere finalità di indirizzare successivamente un ragazzo ad una specifica attività.

Nei cantieri educativi i ragazzi sono suddivisi in gruppi in base all’età e alle materie da approfondire, affiancati da tutor. "La voglia di ampliare questa offerta pomeridiana dedicata ai ragazzi – spiega Giulia Pacella – ci ha permesso di creare un progetto che risponde alle esigenze del bando che la regione Emilia-Romagna ha indetto. Pertanto si è cercato di offrire ai ragazzi non solo un supporto scolastico, ma anche la possibilità di fare e provare diversi sport". Grazie alla collaborazione con il Comune di Conselice è stata raccolta l’adesione di numerose realtà: Sport Lab (pallavolo), ginnastica artistica con il corso junior gym, il locale Circolo Tennis, Stay fit (junior crossfit), Atletica San Patrizio, Ghepard calcio; Cybergunner (che ha proposto un corso di softair) e l’associazione di scherma di Imola. L’associazione Art Lab darà la possibilità ai ragazzi delle superiori di partecipare a un corso mirato a farli divertire praticando sport vari a un orario un po’ più tardivo. I ragazzi che lo richiedono potranno recarsi al Circolo Tennis per consumare un pasto e iniziare poi l’attività.

Saranno infine organizzati due incontri: uno mirato a un supporto alimentare con la nutrizionista Valentina Succi e uno per la comunicazione genitoriale e giovanile. È possibile iscriversi ai ‘cantieri’ fino al 15 ottobre al link https://bit.ly/3Y4GDZO. La partecipazione è gratuita (sono richiesti 20 euro una tantum per la copertura assicurativa). Verrà proposto un calendario delle attività sportive a cui ogni alunno può partecipare liberamente e gratuitamente. "Con questo progetto – osserva il sindaco Sangiogi – l’amministrazione e le associazioni sportive aprono le porte all’ampia offerta del nostro territorio. Mi auguro davvero che registri un’ampia partecipazione: lo ritengo importante non solo dal punto di vista educativo, ma anche per restare uniti e fare socialità".

