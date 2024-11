Consigli comunali e commissioni on line. Ok al regolamento

Il consiglio comunale nella seduta di martedì ha approvato all’unanimità il Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari in modalità telematica e trasmissione in streaming. L’adozione del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica e trasmissione in streaming, "risponde all’obiettivo di rafforzare la capacità di innovazione dell’Amministrazione mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e garantire la massima partecipazione alla vita democratica della città e la massima trasparenza".