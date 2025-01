Consiglio comunale, fumata nera

Servirà un altro consiglio comunale per eleggere il nuovo presidente in seguito alla fumata nera di ieri a Faenza. A Palazzo Manfredi i rappresentanti dei cittadini eletti erano chiamati ad eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni dell’esponente del Pd Niccolò Bosi, che aveva lasciato la carica dopo l’elezione in consiglio regionale. Durante la prima fase la maggioranza, assente Luciano Biolchini, ha espresso convintamente la propria preferenza convergendo con 14 voti su Maria Luisa Martinez. Netta la contrapposizione delle minoranze che hanno votato il vicepresidente Massimiliano Penazzi. Non è stato raggiunto il quorum. Nel prossimo consiglio invece basterà la maggioranza semplice.