Contesa Estense, dopo la cena per 70 sabato si entra nel vivo

Più di settanta sono stati i commensali che hanno partecipato, domenica sera, alla cena medievale organizzata dalla Contesa Estense nel cortile della Rocca. La seconda edizione dell’evento ha anticipato l’apertura della manifestazione che entrerà nel vivo da sabato. Oltre al menù medievale servito ‘alla tavola degli Estensi’, i partecipanti hanno apprezzato gli intrattenimenti del gruppo ‘Alymunn musicanti’ e di ‘Fabiulus il giullare’. La Contesa ufficializzerà il suo avvio sabato, con l’allestimento di accampamenti militari e mercatini medievali di arti e mestieri ai piedi della Rocca e, in serata, con il giuramento di musici e sbandieratori alle 20, nella piazza del Pavaglione. A seguire si svolgeranno i primi confronti per il 15° trofeo sbandieratori e musici under 15, l’11° palio ‘Giovani Alfieri’ under 15, il 2° palio sbandieratori under 18 e la prima delle gare per l’assegnazione della 45^ edizione del Palio degli Sbandieratori aperta dall’esibizione della Grande Squadra. Il confronto fra gli sbandieratori dei quattro rioni cittadini in gara – Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie – continuerà nella serata di domenica 12 maggio con le specialità di singolo, coppia e piccola squadra e la proclamazione del vincitore del Palio degli Sbandieratori. Da lunedì 13 a sabato 18 maggio sono previsti vari eventi, fra conferenze, incontri, spettacoli, oltre alla rievocazione storica del corteo degli onori a Borso d’Este che con l’elezione della Soave Creatura e lo spettacolo pirotecnico dalla Rocca sono in programma per la serata di mercoledì 15, festa del patrono Sant’Ilaro. Le gare riprenderanno nel fine settimana con il 44° Palio dei Musici nella serata di sabato 18 e con la 53^ edizione del tiro alla fune incrociato ‘Palio della Caveja’ atteso nel pomeriggio di domenica 19. La somma dei punteggi porterà alla proclamazione del vincitore del Palio della Contesa, drappo dedicato quest’anno alla figura di Guglielmo Marconi nel 150° della nascita.

Monia Savioli