"Contributi dopo gli allagamenti", polemica in consiglio

Il piano degli investimenti di Lugo, discusso e approvato nei giorni scorsi in consiglio comunale, è stato oggetto di lunghe discussioni. Tra gli aspetti al centro di polemiche la proposta dell’opposizione, presentata tramite un ordine del giorno, che prevedeva che il Comune desse un contributo una tantum agli alluvionati. La maggioranza ha votato contro. "Un voto che va letto non come una contrarietà ai contenuti – spiega la sindaca Elena Zannoni –, ma all’impossibilità di realizzare quanto richiesto, cioè di mettere in capo al Comune cifre che superano i 3 milioni di euro e che sarebbero di competenza del Commissario alla ricostruzione, ma anche nel modo richiesto, cioè tramite un contributo una tantum". Secondo la sindaca i danni subiti dalle famiglie vanno da quelli rilevanti a quelli più lievi, rendendo così iniqua una ripartizione uguale per tutti. Rimarcando poi le azioni messe in campo dal Comune e quelle in previsione. "Abbiamo preferito sostenere le persone più in difficoltà economica tramite i servizi sociali e con i materiali donati da associazioni ed enti – ricorda –. A livello di Unione dei Comuni abbiamo deciso di mettere in campo un intervento di ‘restituzione’, probabilmente tramite esenzione della Tari, per chi è stato alluvionato due volte, non appena avremo i dati grazie alle domande Cis".

In consiglio si è poi discusso molto anche dei 300mila euro per climatizzare gli uffici comunali della Rocca estense: una decisione che ha sollevato la contrarietà delle opposizioni. La sindaca ha difeso la scelta adottata "e che rifaremmo mille volte", spiegando poi le ragioni che sottendono al progetto. La prima è riferita al benessere del personale, "che è una priorità". Ce n’è poi una anche di carattere finanziario. "È un intervento di efficientamento energetico. Oggi la temperatura in questi uffici è mantenuta sopportabile durante l’estate tramite decine e decine di ‘pinguini’ con i bocchettoni fuori dalle finestre socchiuse. Quanto tempo ci metteremo a recuperare questo intervento in consumi? Credo molto poco". Raccontando poi del suo primo giro negli uffici appena eletta, nel giugno scorso, "sono rimasta particolarmente colpita dalla situazione del settore informatico dove il calore di fine giugno si sommava a quello dei computer". Gli uffici coinvolti dai lavori saranno: urp, protocollo, informatica, anagrafe e contratti.

Matteo Bondi