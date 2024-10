Convegno sul dolore cronico

Si terrà domani e sabato ai Magazzini del sale, in via Nazario Sauro, la terza edizione del Pain Rer rivolto al trattamento e alla gestione dei pazienti con dolore cronico dal titolo “Dalla selezione del paziente all’approccio multimodale del Dolore Cronico”. La gestione del dolore cronico richiede spesso un approccio che implica diverse strategie terapeutiche, farmacologiche, fisiche, psicologiche, interventi chirurgici e procedure invasive, oltre a cambiamenti nello stile di vita. L’obiettivo che ci si pone quest’anno è di ampliare i campi di applicazione, valutando percorsi multidisciplinari. Nella prima giornata si porrà l’accento su un percorso guidato da indicazioni, criteri di valutazione e trattamento, nei principali quadri patologici di dolore cronico, con focus specifico sulla patologia di genere. La seconda giornata, con il coinvolgimento degli infermieri, tenterà di tracciare un percorso ideale dall’ambulatorio alla gestione procedurale in sala operatoria antalgica (foto di repertorio).