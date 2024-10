’Coppia aperta quasi spalancata’. Chiara Francini ospite al ‘Sarti’

Autunno è arrivato e, con lui, entra nel vivo la nuova stagione del cinema Sarti e del cinema Italia di Faenza, che inaugureranno la programmazione di ottobre con due eventi imperdibili, all’insegna di due “coppie” abbastanza particolari. La prima è la ’Coppia aperta quasi spalancata’ prodotta e interpretata da Chiara Francini, che è quindi la prima grande ospite di questa nuova annata di film. Stasera l’attrice, scrittrice e comica si intratterrà col pubblico presente al termine della proiezione della pellicola diretta da Federica Di Giacomo e presentata in anteprima alle Giornate degli Autori durante l’ultima edizione del Festival di Venezia.

Tratta dal celebre spettacolo di Franca Rame e Dario Fo – che Francini ha portato in scena in alcuni dei maggiori teatri italiani –, ’Coppia aperta quasi spalancata’ racconta il desiderio di felicità, ma anche la sempiterna favola o il sempiterno martirio dell’amore quando è coppia, o quando si diventa molti di più; in un viaggio sospeso tra commedia, documentario e metafinzione.

Appuntamento alle 21 al cinema Sarti (via Cesare Scaletta 10, Faenza). L’altra, invece, è la storica coppia formata da Yojimbo - La sfida del samurai di Akira Kurosawa e dall’iconico Per un pugno di dollari, che Cinemaincentro – in collaborazione con la Cineteca di Bologna – riproporrà sul grande schermo in una formula speciale. Il capolavoro senza tempo con cui Sergio Leone avrebbe riscritto la storia del western usciva nelle sale esattamente 60 anni fa. Pochi sanno però che giusto tre anni prima, alla 22esima Mostra del Cinema di Venezia, il regista italiano aveva visto e si era innamorato perdutamente di uno dei più bei racconti di samurai del maestro Kurosawa. Una pellicola senza cui il leggendario Uomo senza nome di Clint Eastwood mai avrebbe varcato la soglia del grande cinema, come pure le rivoluzionarie musiche di Ennio Morricone.

Giovedì gli spettatori del cinema Italia (vicolo Pier Maria Cavina 3, Faenza) potranno scoprire l’incredibile e appassionante vicenda di come questi due grandissimi film (e questi due uomini di cinema parimenti grandi) si sono incontrati e scontrati, attraverso una maratona evento con protagonisti i restauri in 4K supervisionati dalla Cineteca bolognese. Si parte alle 17.30 con Yojimbo - La sfida del samurai (in lingua originale sottotitolata in italiano), mentre alle 21 sarà la volta di Per un pugno di dollari (in versione italiana).

Tra le due proiezioni - entrambe introdotte e commentate dal critico cinematografico e blogger Nicolò Baraccani - vi sarà un piccolo apericena con piadina, affettato e un bicchiere di vino. Per prezzi e modalità visitare il sito ufficiale www.cinemaincentro.com.