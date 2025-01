Cori gospel di libertà e beneficenza

Venerdì sera alle 21 il Teatro Goldoni di Bagnacavallo (piazza della Libertà 17) ospiterà il concerto benefico dal titolo ’Rejoice - Voci di speranza’ del coro gospel The Colours of Freedom. Sarà proposto un vasto repertorio di gospel e spiritual tradizionali con arrangiamenti per quartetto ritmico e di fiati. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione ’Traversara in fiore’ a favore della comunità colpita dall’alluvione.

Il coro The Colours of Freedom nasce nel 2002 nella piccola parrocchia di Villa Prati di Bagnacavallo, grazie a un gruppo di amici appassionati di musica. Cresciuto in breve tempo, conta oggi una trentina di coristi, con oltre 150 concerti all’attivo. Diretto dal 2002 al 2017 da Emilio Cortesi, dal 2017 al 2019 da Francesca Vecchi, il coro è ora guidato da Cecilia Ottaviani. Ad accompagnare i coristi, una band composta da quattro elementi: chitarra, basso, pianoforte e batteria.

Il nome del gruppo, ’The Colours of Freedom’ (tradotto in ’I colori della libertà’), si ispira allo spirito degli schiavi d’America che, durante il lavoro nelle piantagioni di cotone, cantavano per alleviare le fatiche, pregare e comunicare tra loro, sognando insieme la libertà. Con il passare del tempo è diventato per molti una seconda famiglia, dove persone molto diverse tra loro si sono ritrovate unite dalla passione per il canto gospel.

Il prezzo intero del biglietto è di 10 euro, mentre il ridotto di 5 euro (riservato agli under 14). I bambini sotto i 5 anni potranno entrare gratuitamente. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 340 5647223 o inviare una mail a thecoloursoffreedom@gmail.com.