Cotignola, inaugurate le nuove piste di ’slot car’

Con una gara di endurance a carattere nazionale e alla presenza di autorità comunali, al circolo Acli ‘Manzoni’ di Cotignola, il locale club Mrc (Mini racing cars) Slot ha inaugurato le rinnovate piste ‘slot car’. Per i non più giovanissimi, stiamo parlando delle cosiddette ‘piste delle macchinine’, ora naturalmente declinate in versione moderna. Piccoli ‘bolidi’, in scala 1/32, che diventano protagonisti, assieme ai rispettivi ‘piloti’, di competizioni avvincenti, spesso caratterizzate da arrivi al fotofinish. Presso il club Mrc Cotignola, che ha sede al civico 18 del centrale corso Sforza, ragazzi e adulti possono provare l’emozione di ‘guidare’ questi gioiellini in tre differenti sale, dove sono installate quattro differenti piste: quella principale a sei corsie e di quasi 60 metri di sviluppo, una seconda a quattro corsie per le gare di velocità, altre due piste da rally riprodotte in scala, in un realistico scenario naturale. Le piste, dotate di sistema di cronometraggio, fanno rivivere l’emozione di una gara vera, con sorpassi e gare ‘tirate’ fino alla fine, utilizzando modelli che riproducono le varie categorie, proprio come nella realtà. Tornando all’evento disputatosi l’8 settembre, sulla pista principale si sono sfidate otto squadre provenienti anche da fuori regione. Ad aggiudicarsi la gara è stato un team di Milano, davanti alla squadra di casa. È ormai dal 2003 che il club Mrc Cotignola’ - associazione sportiva il cui attuale presidente è Alberto Aloisi (Luca Dalmonte è il suo vice), avvalendosi della collaborazione di 8 consiglieri e da una trentina di soci - organizza e partecipa a gare di velocità e rally su piste elettriche.

Negli anni all’interno del sodalizio sono cresciuti campioni italiani, europei e mondiali di questa disciplina (Lorenzo Aloisi, figlio del presidente dell’Mrc Cotignola, e’ uno dei massimi piloti a livello europeo), facendo sì che il sodalizio sia diventato a tutti gli effetti un punto riferimento nazionale. L’impianto è aperto a tutti. Per chi volesse conoscere questo ‘mondo’, ma anche per gli appassionati di vecchia data che desiderano riscoprire il fascino delle mini-corse, l’appuntamento è per ogni giovedì sera, con la possibilità di assistere alle gare di club delle varie categorie, mentre il sabato pomeriggio le piste sono aperte al pubblico, dove grandi e bambini possono gratuitamente provare le piste. E’ possibile organizzare eventi e gare telefonando al 3207095294.

Luigi Scardovi