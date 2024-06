Da Borgo Montone alla città. La ciclopedonale attesa da anni

Il progetto è in ballo da molti anni. Si tratta della ciclopedonale tra l’abitato di Borgo Montone e via Fiume Montone Abbandonato: un’opera inclusa tra le urbanizzazioni legate al progetto del raddoppio dell’Esp, avvenuto nel 2017. E ora che dal progetto di espansione del centro commerciale sono passati dieci anni, anche i piani regolatori del Comune sono scaduti. Eppure la ciclopedonale serve ancora, come si legge in una delibera del consiglio comunale dei giorni scorsi.

"In data 22/08/2023 è scaduto il periodo quinquennale di validità del 2° Piano Operativo Comunale del Comune di Ravenna – si legge nel documento – ed entro tale termine non si è concluso il procedimento di approvazione del presente progetto". Ciò significa che anche l’iter avviato per espropriare i terreni che occorrono per realizzare il progetto si è bloccato: occorre infatti una porzione che attualmente è di proprietà di una ditta privata.

Il progetto invece è rimasto lo stesso e a realizzarlo dovrà essere l’immobiliare Grande Distribuzione SiiQ Spa, ovvero la ditta proprietaria dell’Esp, che avrà poi in gestione la pista per 30 anni.

Tra le questioni che hanno portato al rallentamento del progetto negli ultimi anni, si legge nel progetto definitivo presentato alcuni anni fa, c’è il fatto che il progetto portato al Comune dall’Esp nel 2020 per la realizzazione dell’opera prevedeva un’area da espropriare maggiore rispetto a quella preventivamente inserita nei piani di Palazzo Merlato.

Compito della pista ciclopedonale sarà di fatto permettere a pedoni e ciclisti di superare la rotonda Austria, snodo importante del traffico sia per entrare al centro commerciale ma anche per l’utenza diretta alla Rosa dei venti. "La nuova pista ciclopedonale si sviluppa con un tracciato composto da due rettifili continui - si legge nei documenti tecnici del Comune –: il primo partendo da via Fiume Montone Abbandonato" e il secondo "che arriva sull’asse ciclopedonale della viabilità esistente di circuitazione del centro commerciale Esp". Inoltre "il nuovo tracciato interrompe la continuità della superficie a verde pubblica attrezzata; per questo motivo il progetto della ciclopedonale prevede anche una leggera risistemazione dell’area del parco con l’adeguamento delle quote del terreno".

Per il progetto è stata preventivata una spesa da 201mila euro, che dovrà però essere aggiornata anche alla luce dei rincari che i materiali da costruzione hanno subìto negli ultimi anni.