Dal 16 gennaio il corso di fotografia

La settima edizione del corso di fotografia del Gruppo Fotografico Cervese partirà giovedì prossimo, il 16 gennaio, e terminerà il 6 marzo, per un totale di otto lezioni dirette dal docente e fotografo Matteo Cannizzaro. Le lezioni inizieranno alle 21, dureranno due ore e si svolgeranno tutti i giovedì nella Casa del Volontariato in via Villafranca 8B.

Si comincerà con argomenti introduttivi per capire il funzionamento di una macchina fotografica, dei diversi obbiettivi e poi dell’esposizione e del diaframma. Nel corso delle settimane si proseguirà con una lezione pratica in aula alla quale faranno seguito le ultime lezioni che tratteranno argomenti più specifici.

Il corso è aperto anche a chi non possiede una macchina fotografica o è alle prime armi. Per info e iscrizioni: 338 8734472.