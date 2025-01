Dal libro allo spettacolo. La maternità al centro

Il desiderio di maternità, tra interrogativi e tabù. Il tema sarà al centro di un incontro venerdì 31 gennaio alle 17.30 nella sala Dantesca della biblioteca Classense. A dare il via alla discussione il libro ’Cose che non si raccontano’ (Einaudi, 2023): l’autrice Antonella Lattanzi dialogherà con Chiara Lagani sulla sua scrittura e sul tema del libro. Il romanzo, tra i dodici finalisti del premio Strega 2024, racconta dei molti nodi, interrogativi e tabù al cuore del desiderio di maternità.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Ravenna Teatro, offre una possibilità di approfondimento e riflessione sullo spettacolo di Fanny&Alexander ’Maternità’, che andrà in scena al Rasi il 31 gennaio alle 21 e sabato 1 febbraio alle 19: in scena la protagonista, interpretata da Chiara Lagani, si interroga con ironia e ferocia sulla maternità.