Darsena, qualcosa si muove. Msc Italia acquista un edificio, sarà sede dell’agenzia ‘Le Navi’

Mille metri quadrati tra Raviplast, azienda produttrice di imballaggi, e il brewpub Darsenale da mercoledì scorso sono di proprietà di MSC Italia. Quasi la totalità del fabbricato che si trova in Darsena a Ravenna, escluse due piccole parti adiacenti ai confinanti, diventa la nuova sede degli uffici dell’agenzia marittima’ Le Navi’ attualmente in via Aquileia. Va, però, precisato che il 15 maggio il Gruppo MSC ha annunciato un cambiamento a proposito della presenza sul territorio italiano: la storica agenzia marittima di Genova Le Navi, che rappresenta Mediterranean Shipping Company nel nostro paese, è diventata MSC Italia.

"Il cambio del nome è il completamento di un percorso programmato. Il Gruppo Le Navi si è negli anni consolidato con ottimi risultati, per cui eravamo pronti a questo ultimo passo", spiega Roberto Viola, prima Branch Manager di Le Navi e oggi nello stesso ruolo per MSC Italia nella sede di Ravenna. Mediterranean Shipping Company è la prima compagnia di gestione di linee cargo a livello mondiale con a disposizione circa 500 navi portacontainer. Ha rappresentanze nei maggiori porti commerciali del mondo ed è presente anche in quello di Ravenna dove lavora con il terminal TCR. "È una realtà importante anche per l’indotto, copre infatti circa il 60% del volume di container movimentati nel nostro scalo", sottolinea Viola. Il branch manager è nato a Ravenna e ha cominciato la sua professione di agente marittimo nel 1986 alla storica agenzia marittima Marino Giada, "alla scuola" di Gianni Giada, nel 2000 si è trasferito al Gruppo Le Navi.

"L’idea dell’acquisto in Darsena, sull’acqua, è piaciuta alla direzione di Genova. Ravenna oggi non ha il porto in città, ma ha il canale Candiano, dove una trentina di anni fa, quando ho iniziato a lavorare, arrivavano le navi commerciali, è parte della storia dello scalo. Ci è sembrata una location adatta anche dal punto di vista funzionale, è vicina al centro, alla Direzione Marittima e all’Autorità portuale. Ma soprattutto siamo contenti di far parte del progetto di recupero e valorizzazione di quest’area". Viola conclude con una battuta che guarda al futuro: "Se Msc Italia mantiene la presenza a Ravenna, sono certo che significherà sempre più sviluppo per la nostra realtà locale".

Maria Vittoria Venturelli