Disservizi alla rete elettrica nel forese. Una cabina è rotta: lunedì si interviene

Nel consiglio comunale di ieri il consigliere Igor Bombardi del Pd ha sollevato il tema delle recenti interruzioni di energia elettrica che hanno interessato i residenti delle frazioni di Ghibullo, Roncalceci, San Pietro in Trento e Longana e di cui i residenti avevano dato notizia al Consiglio territoriale.

L’assessora Federica Moschini ha reso noto che i disservizi sono stati causati da un guasto a una cabina di trasformazione a media-bassa tensione situata in via Lametta, nella frazione di San Pietro in Trento.

La cabina sarà oggetto di un intervento tecnico programmato per lunedì 20 e martedì 21 gennaio, con regolare comunicazione agli utenti interessati.