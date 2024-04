Distinguere campanelli e fischi

Il detto "Tô un campanël par un fès-ce", ’scambiare un campanello per un fischio’, significa prendere un abbaglio, prendere lucciole per lanterne. Un altro detto romagnolo associa, anziché mettere in contraddizione, i due termini: "Du campanèl e un fès-ce e t’a n’la vô capì!" (’Due campanelli e un fischio e non la vuoi capire!’), lo si dice a chi fa finta di non capire facendoti scappare la pazienza, con l’esclamazione "T’sì dur eh?" (’Sei duro di comprendonio eh?’). Il detto si rifà all’esclamazione di un tale che, percorrendo in bici la stretta via di un centro storico romagnolo, non fu inteso da un altro ciclista che gli andava contro così che rovinò a terra benché avesse fischiato e suonato i due campanelli della bici.