Domani l’ultimo saluto a Filippo

L’ultimo saluto a Filippo Morini è stato fissato per mercoledì pomeriggio. Le esequie del 15enne di Fognano deceduto nell’incidente stradale di venerdì in via Rio Chiè si svolgeranno nella chiesa di Pieve di San Giovanni in Ottavo, detta Pieve del Tho, in via Siepi a Brisighella. La camera mortuaria di Faenza sarà aperta martedì dalle 7,30 alle 18,30 mentre il giorno dopo alle 15,30 è prevista la partenza del corteo funebre alla volta della chiesa di Brisighella dove si svolgerà la funzione. Saranno prevedibilmente tante le persone che prenderanno parte ai funerali, così come sono stati numerosissimi i messaggi di partecipazione al cordoglio destinati alla famiglia. "Un ragazzo per bene, gentile ed educato nello sport, cosi’ come nella vita. Non c’e’ un tempo in cui si e’ pronti per questi tragici avvenimenti. Ci uniamo al dolore straziante della Famiglia. Lo vogliamo ricordare con il suo meraviglioso sorriso e per il suo esemplare spirito sportivo" avevano scritto dal Brisighella Calcio. Nei giorni scorsi, oltre all’associazione sportiva, anche l’amministrazione comunale brisighellese e l’Itip Bucci di Faenza, scuola che il ragazzo frequentava, si erano strette al dolore della famiglia manifestando le proprie condoglianze. A cui inoltre si sono aggiunte anche quelle della delegazione provinciale Figc Lnd di Ravenna: "con immenso dolore partecipiamo al cordoglio per la tragica scomparsa del giovane calciatore under 17 Filippo Morini, avvenuta a seguito di un incidente stradale. Le più sentite condoglianze giungano alla famiglia di "Moro", ai suoi amici e alla Società Brisighella Calcio".