Domenica laboratorio sulla salina

Continua al Musa - Museo del Sale di Cervia ‘Giochiamo al museo!’, serie di appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini. Domenica dalle 15 alle 17 si svolgerà il laboratorio ‘La salina un ambiente estremo’ in collaborazione con la Cooperativa Atlantide.

Si tratta di un laboratorio di approfondimento teorico e pratico con una prima parte di introduzione per capire l’importanza dell’ecosistema salina e chi lo può abitare e una seconda con l’osservazione delle piante che vivono in salina, dei loro diversi adattamenti e le strategie di sopravvivenza in un ambiente estremo come quello della salina attraverso osservazioni macro e microscopiche. Saranno effettuati un primo turno alle 15 e un secondo turno alle 16, in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti (massimo 30 persone per turno). L’ingresso al museo sarà gratuito per tutti, adulti e bambini.