Donazione in ricordo di Giovanni. Così è nata la ’libroteca’

È stata inaugurata alla presenza del Vescovo di Ravenna mons. Lorenzo Ghizzoni, la ’Libroteca’ interna alla Scuola Tavelli, l’Istituto Comprensivo Paritario che ha sede in via Baccarini 100. Realizzata all’interno di uno spazio precedentemente sottoutilizzato adiacente alla palestra, la ’Libroteca’ nasce grazie a una serie di positive collaborazioni. L’Opera di Religione di Ravenna (il cui direttore, Andrea Romagnoli, era presente all’inaugurazione), ha finanziato la riqualificazione dello spazio.

Fondamentale è stata poi la cospicua donazione ricevuta la scorsa estate da parte della famiglia di Giovanni Baroncini, un alunno della scuola prematuramente scomparso nel 2019. Alla presenza dei genitori, il nuovo spazio di lettura è stato così dedicato proprio a Giovanni, il cui fratellino è tuttora un alunno della scuola.

Importante è anche la presenza di una mamma che, mossa da passione per i libri, ha chiesto di svolgere la funzione di bibliotecaria: un ruolo necessario a coordinare lo spazio. Una apposita piattaforma informatica permette poi di svolgere le prenotazioni online: per cui tutti, alle Tavelli – dagli alunni agli insegnanti al personale – saranno dotati di una tessera per poter effettuare i prestiti, in avvio la prossima settimana.

Infine, i libri. A parte alcuni titoli i già presenti in passato (selezionati grazie al lavoro delle insegnanti) i volumi di cui la “Libroteca” è dotata sono stati acquistati grazie ai proventi di una lotteria in cui i ragazzi della Secondaria di primo grado si sono messi in gioco come venditori, raggiungendo nell’arco di poche settimane il considerevole risultato di circa 4 mila euro. Oggi lo spazio è dotato di 800 libri.