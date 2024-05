"Due cani lupo liberi in strada. Noi residenti abbiamo paura"

Un problema che, raccontano i residenti "esiste da una decina d’anni. Ci siamo rivolti a vigili del fuoco e carabinieri, ma non è cambiato nulla. Qui ci sono famiglie e tanti bambini e siamo preoccupati". Siamo in via Capinera, a Castiglione di Cervia. Chi spaventa i residenti sono due cani lupo di proprietà di una famiglia che vive proprio in via Capinera. I cani "vanno in strada quando i proprietari aprono il cancello automatico per entrare in casa, senza però fare attenzione a non farli uscire. Gli abbiamo fatto presente il problema, senza però ottenere risultati. Noi residenti siamo molto preoccupati. Vogliamo precisare che tutti qui siamo amanti degli animali, ne abbiamo il massimo rispetto, ma purtroppo ci siamo trovati a faccia a faccia con questi due cani. Sinceramente abbiamo paura è tanta, poi gli ultimi casi di cronaca italiana ci hanno maggiormente spaventati". Ancora: "Non siamo qui a fare dell’allarmismo gratuito, ma siamo qui per far sapere l’esistenza del grande disagio e preoccupazione che stiamo vivendo".

Un residente precisa di aver due nipoti: "Sinceramente non mi sento sicuro per niente quando vado in strada, anche solamente quando i bambini sono nel giardino della mia proprietà, perché è successo ancora altre volte che questi cani girino liberamente per la strada". Le forze dell’ordine, aggiunge, "sono al corrente di quello che è successo". In marzo una signora che transitava per la via in bicicletta, spaventata dai cani lupo in strada, è stata fatta cadere, finendo all’ospedale per le contusioni riportate. In passato poi, ricordano sempre i residenti, i due cani lupo hanno aggredito il cane di un uomo che lo stava portando a passeggio (foto di repertorio).