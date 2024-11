Due chili di ‘coca’ nell’appartamento. Arrestato ventiduenne di Solarolo

Due panetti confezionati con oltre due chili di cocaina, per un valore sul mercato di circa 180mila euro. Sono stati trovati nascosti nel materasso dell’abitazione solarolese di un ventiduenne di origini albanesi, che è stato arrestato dalla polizia.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Ravenna, ha visto scattare le manette ai polsi del giovane, con precedenti di polizia e in regola sul territorio nazionale, nel tardo pomeriggio di mercoledì in una zona di Solarolo dove sono presenti alcune strutture ricettive.

Proprio da quella zona del paese nei giorni scorsi erano arrivate diverse segnalazioni alle forze dell’ordine per movimenti sospetti attorno all’alloggio dove viveva il ventiduenne.

Da ulteriori approfondimenti effettuati dagli agenti è stato individuato il luogo dove viveva il giovane che, rintracciato e identificato, è stato sottoposto a una perquisizione.

Visto l’atteggiamento nervoso del ventiduenne straniero, gli agenti hanno perlustrato l’abitazione dove, in una tasca ricavata all’interno del materasso, era nascosta la droga. Oltre due chili di cocaina che erano confezionati in due panetti per un valore sul mercato di ben 180mila euro.

Subito è scattato l’arresto per il giovane che è stato condotto alla casa circondariale di Port’Aurea a Ravenna su disposizione della Procura della Repubblica, che ha assunto il coordinamento delle indagini. Si tratterà di ricostruire la rete dello spaccio che vedeva come base quell’alloggio nel tranquillo paese di Solarolo.