Due grandi tendostrutture realizzate dalla ditta Argelli

In vista del Giubileo il Comune di Roma ha realizzato diverse grandi tendostrutture per i senzatetto. E a portare avanti i lavori, ora terminati, è stata la ditta Argelli srl di Fusignani. Nei giorni scorsi il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ne ha inaugurate due. Argelli, da oltre 60 specializzata nella progettazione realizzazione di tendostrutture, ha infatti vinto una significativa gara indetta da Roma Capitale per realizzare le strutture che ospiteranno i senzatetto in quattro aree della Capitale: ogni area ospiterà una struttura adibita a dormitorio e l’altra per il servizio di mensa. Complessivamente, una volta a regime, le quattro strutture potranno contenere fino a 250 letti.

Immediatamente prima di Natale sono state inaugurate le strutture a Stazione Termini, capace di 40 posti, e in area Ostiense (capace di 70).