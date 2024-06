Due società in festa l’Atlas Santo Stefano e l’A.ni.ma

Si è svolta nella palestra di San Pietro in Vincoli, la prima edizione di ’Insieme si può!’. Un’occasione festosa in cui due società che collaborano, concludono la stagione sportiva. Un format ideato ed organizzato come festa conclusiva dell’anno sportivo dallla polisportiva Atlas Santo Stefano e A.ni.ma in occasione della Giornata Nazionale dello Sport con la collaborazione del Coni, rappresentato per l’occasione dal delegato provinciale di Ravenna, Marco Tosi Brandi. La collaborazione fra le due società è nata durante l’anno, grazie all’amicizia fra Andrea Fantini (responsabile settore Pallavolo della Pol. Atlas Santo Stefano) e Nicola Morigi (allenatore della società A.ni.ma), entrambi atleti della squadra di Serie C Maschile dell’Atlas.