Duecento volontari puliscono Lavezzola

A Lavezzola l’altra mattina una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice a ‘Lavezzola Green City’, iniziativa patrocinata dal Comune di Conselice, che ha visto circa duecento persone tra cui una sessantina di bambini (coinvolti anche con un ‘Progetto Scuola’ che promuoveva la realizzazione di elaborati con materiali di riciclo) ripulire il paese dai rifiuti. Dopo aver indossato guanti e casacche identificative (offerte dal ‘Lavaggione’) nonché con l’ausilio di pinze telescopiche e sacchetti forniti da Hera, i volontari si sono ritrovati presso il Centro sociale ‘Salami’ di Lavezzola, per poi formare otto gruppi suddivisi per altrettante zone del paese (praticamente da Frascata fino alla zona industriale della frazione), dove – tra carta, plastica, vetro ed altri generi di materiali – hanno raccolto e differenziato una mezza dozzina di metri cubi di rifiuti. Al termine, a tutti i volontari è stato offerto un pranzo presso il centro ‘Salami’. Sponsorizzata dalle associazioni del territorio lavezzolese e godendo del patrocinio del Comune di Conselice, la lodevole iniziativa era maturata in occasione di una cena di raccolta fondi, organizzata lo scorso 20 gennaio nella locale sala polivalente ‘New Petrol’ in occasione della festa di San Sebastiano, patrono di Lavezzola. "Si è trattato di una mattinata fantastica – hanno commentato i protagonisti della raccolta – che ha visto una grande squadra mettersi al servizio del paese. È stato bellissimo. Di simili iniziative ne organizzeremo sicuramente altre".

lu.sca.