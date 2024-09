È morto l’artigiano Leo Celotti. Doveva compiere 102 anni

È morto Leo Celotti, storico artigiano della città e socio fondatore della Cna nel 1945. Il 22 dicembre avrebbe compiuto 102 anni.

Infatti era nato a Ravenna il 22 dicembre 1922 e aveva iniziato a lavorare a tredici anni nella ditta del padre Alfredo Celotti, artigiano verniciatore, decoratore e pittore. In seguito, negli anni ’60, aveva aperto la propria bottega artigiana di restauro di antiquariato. Nel 2015, in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario della CNA di Ravenna, era stato premiato con una medaglia d’oro.

Celotti aveva continuato a lavorare fino al dicembre 2004, quando, a 82 anni, aveva chiuso la sua storica bottega che si trovava in centro storico, nella piazzetta antistante la chiesa di Sant’Apollinare Nuovo. Fra i tanti lavori realizzati nel corso della sua lunga carriera di artigiano verniciatore, decoratore e pittore si possono ricordare ad esempio il restauro di una sala affrescata di Palazzo Rasponi-Murat e anche il restauro dell’altare e del fonte battesimale della chiesa di San Rocco.

Leo Celotti viveva in via Portone, conosciuta anche come la strada dei mosaicisti, ed era molto orgoglioso del fatto che proprio sulla facciata della sua casa fosse stato affisso uno dei mosaici che arricchiscono la via.

Leo Celotti lascia un figlio e una figlia, Riccardo e Daniela. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio alle 15 in camera mortuaria.