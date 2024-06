È scomparso a 72 anni il medico di base. Giovanni Marni

Per 40 anni è stato il medico della frazione di Villa San Martino, un punto di riferimento per tutta la comunità dalla quale era apprezzato ed amato. Giovanni Marni è scomparso prematuramente ieri, a 72 anni, a causa di una breve malattia che non gli ha dato scampo.

Marni era andato in pensione al termine della sua carriera nel 2021. La Consulta di Villa San Martino e l’intera comunità della frazione lughese, nell’esprimere le loro condoglianze, si stringono attorno alla famiglia del dottore ancora incredula per la perdita improvvisa e dolorosa. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 5 giugno nella chiesa di San Francesco di Paola a Lugo. La salma partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale alle 14.30.

m.s.