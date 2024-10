È tempo di GiovinBacco. Da domani le degustazioni nelle piazze del centro

Domani alle 18 prenderà il via la 22ª edizione di GiovinBacco, grande vetrina enologica della Romagna in scena fino a domenica in cinque piazze di Ravenna, tra punti ristorazione, cibo di strada, assaggi e incontri. In Piazza del Popolo ci saranno le cantine del Faentino, dell’Imolese e del Ravennate. In Piazza Garibaldi ci saranno le cantine dell’Associazione Brisighella Anima dei Tre Colli, di Forlì e Predappio, di Cesena e Bertinoro, di Rimini. Presenti anche tanti punti di ristorazione, sette solo in piazza Kennedy, e gli stand degli artigiani Cna. Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio, con stand in piazza del Popolo. Il 50% dell’introito sarà destinato a scopo benefico, di cui la metà gestita dal Lions Club sarà destinata agli alluvionati e l’altra parte sarà destinata a Orto Slow Food Ravenna, presente in piazzetta Poalo Serra con uno spazio per il gusto, mentre sarà aperto anche il Giardino Rasponi. Altra novità in piazza XX Settembre, col mercatino dei produttori del territorio.

Per gli assaggi di vino sono in vendita, on line o negli stand, i carnet da 5 e 10 degustazioni. Il costo va da un minimo di 15 a un massimo di 25 euro compreso il calice, (da 14 a 24 euro senza il calice). Per una degustazione di vino passito e di Sangiovese Riserva e per i vini Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi 1 solo tagliando.