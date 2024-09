E-Work, giovani in rampa di lancio: "Vogliamo prepararle per l’A1"

Largo alle giovani. Il nuovo corso del Faenza Basket Project è finalizzato a far crescere le ragazze del vivaio, ed infatti il roster della squadra che militerà in B Regionale è giovanissimo, con la più ‘anziana’ che ha 23 anni, ma si è già fatto valere nelle due amichevoli dell’E-Work nelle quali tante di loro sono state impiegate per sostituire le giocatrici infortunate. La ‘stella’ della squadra, nonostante abbia soltanto 18 anni, è Brzonova, guardia nelle dieci giocatrici dell’E- Work che ha già un buon curriculum internazionale.

Il progetto è stato affidato ad Andrea Leonardi, nuovo responsabile del settore giovanile della società e presidenteistruttore della Scuola Basket Faenza di minibasket. "Il futuro della pallacanestro è puntare sulle giovani – spiega Leonardi – e questa filosofia è fondamentale per una società come la nostra. Insieme a Giovanni Sferruzza e a Cristina Bassi, alleno un gruppo di 16/18 atlete che si divideranno tra Under 19 e serie B, con molte di loro che giocheranno entrambi i campionati. A me è stata affidata la B, mentre a Giovanni guiderà l’Under 19, con Cristina che lo aiuterà. Vogliamo far crescere le nostre giovani e la nostra vittoria sarebbe farle diventare pronte per essere nel roster della serie A1, anche solo per aiutare l’allenatore negli allenamenti, aspetto fondamentale per un club che milita nella massima serie. Non abbiamo obiettivi di classifica, ma soltanto dare il massimo ad ogni gara".

Interessante è stata anche la scelta di far disputare le gare interne della B alle 18 del sabato al PalaBubani. "Abbiamo scelto un orario che possa venire incontro alle famiglie e che permetta ai genitori di portare i figli a vedere le partite. Credo sia fondamentale che le più piccole possano veder giocare le ragazze della B, per averle come esempio".

La B Regionale inizierà a metà ottobre e quest’anno avrà un unico girone unico da sedici squadre. La formula playoff e playout sarà resa nota nelle prossime settimane. Il roster del Faenza Basket Project: Playmaker: Caterina Ciuffoli (2007), Emilie Brzonova (2006), Chiara Cavina (2007), Sofia Casta (2009). Guardie: Chiara Panzavolta (2001), Arianna Minguzzi (2001), Laura Ceroni (2009), Giulia Cavassi (2006), Maria Cristina Babini (2007), Veronica Mazzoni (2008), Agnese Zoli (2009). Ali: Silvia Bernabè Silvia (2004), Beatrice Rotaru (2006) Olivia Nyemeg (2006) Ali gradi /pivot: Ivona Scekic (2007), Elena Ciuffoli (2006), Goodness Onyekwere (2006).

Luca Del Favero