E45, un vero incubo In 21 chilometri due cambi di corsia e asfalto distrutto

Ventuno chilometri, due cambi di carreggiata, restringimenti, avvallamenti, stress. In tutto due operai al lavoro. È come darsi appuntamento ogni due anni, sempre nello stesso cinema per vedere sempre lo stesso film. Siamo sulla E45, una delle arterie strategiche del Paese, perennemente martoriata da lavori infiniti. I cantieri interessano il tratto tra Ravenna e Cesena e viceversa. Il primo restringimento delle corsie, e poi il cambio di carreggiata, cominciano poco dopo l’area di servizio che si incontra una volta entrati dall’Adriatica. È sabato mattina, il traffico è sostenuto nella direzione Cesena- Ravenna. Vedi venirti incontro auto e mezzi pesanti, frenata all’ultimo e salto di carreggiata. In direzione opposta ci sono solo vetture: arrivano quasi al cartello che indica il cambio di carreggiata e poi inchiodano. Ci si chiede come mai non si tamponino ogni minuto, perché le auto sono una attaccata all’altra, parte il clacson, negli abitacoli si gesticola. Un sabato di ordinario stress, e ancora non è Pasqua, i week end verso il mare non smuovono fiumi di mezzi, ma se queste sono le premesse, sarà un’altra estate di sofferenza automobilistica. Lo stesso film dell’autunno 2021. "Tutti i cantieri dei quali si parla si trovano sulla direttrice Cesena-Ravenna –...