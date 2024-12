Edera Ravenna, piovono medaglie. A Rimini in totale sono 24

L’Edera Ritmica Ravenna ha conquistato un buon bottino di medaglie a Rimini nei Campionati Nazionali categoria Silver disputatisi nello scorso fine settimana, vincendo 6 ori 8 argenti e 10 bronzi.

Sul gradino più alto del podio sono salite Emma Bagnaresi, Alice Mura, Lucia Nivellini, Giorgia Pagnani, Emma Strocchi e Stela Sulejmani, mentre la medaglia d’argento l’hanno vinta Martina Aquino (che ne ha conquistate due), Giada Boschi, Alessandra Cusinatti, Chiara De Astis, Olivia Ferrari e Giorgia Pagnani, anche lei con due medaglie.

Bronzo per Caterina Balzani, Emma Carapia, Sofia Cicognani, Stella Cuccì, Olivia Ferrari (che ha ottenuto due terzi posti) Bianca Mazzotti, Gaia Rivalti, Stela Sulejmani e Ginevra Verde. Buoni risultati anche per la Squadra Allieve Gold e per la Squadra Giovanile Gold.

Le Allieve hanno concluso il campionato al quinto posto, mentre la Squadra Giovanile si è classifica ottava.

Grande la soddisfazione da parte delle allenatrici Camilla Casadio, Carlotta Casadio, Sara Di Maria, Giulia Mazzotti, Ilaria Parrino, Rebecca Portaleone, Giulia Racagni e Sara Tiene, dei preparatori atletici Alessandro Gramantieri e Umberto Scopa e delle insegnanti di danza Elena Casadei, Rosita Di Firma e Carla Rizzu.