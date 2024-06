Edilizia, sentenza su rifiuti da demolizione e costruzione

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato la natura di rifiuto e negato quella di sottoprodotto ai residui da cantiere di demolizione di un edificio. La Corte ha infatti riaffermato che, per essere sottoprodotti, occorre che i residui derivino da un processo di produzione, mentre il cantiere non è tale: la demolizione di un edificio è finalizzata a eliminarlo e non alla produzione di qualcosa. Né è rilevante che la demolizione sia finalizzata a costruirne un altro, che "non può essere considerato il prodotto finale della demolizione". Il Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato sono a disposizione delle imprese aderenti per qualsiasi informazione e chiarimento.