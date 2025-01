Elezioni, Potere al popolo c’è. Santini: "Una proposta di rottura"

A sinistra del Pd e dintorni qualcosa si muove e se Giovanni Paglia, assessore regionale e vicesegretario nazionale di Sinistra Italiana, conferma l’appoggio del suo partito alla coalizione che sosterrà il candidato del Pd Alessandro Barattoni, guardano invece in direzione opposta Potere al Popolo e Ravenna in Comune, confermando entrambi la loro presenza alle elezioni.

"La nostra prospettiva – spiega Paglia – è quella di costruire una lista per le Comunali, anche alla luce dei risultati più che soddisfacenti ottenuti alle Regionali e alle Europee. Lo abbiamo già detto e dimostrato, appoggeremo la coalizione di centrosinistra, come già avvenuto alle Regionali". Una lista, quella di Sinistra Italiana, "eco-socialista e femminista, aperta a cittadini e cittadine di ogni età, competenza e provenienza, che abbiano il desiderio di lavorare insieme per contrastare l’emergenza ambientale e sociale". Antifascismo, tutela dell’ambiente e dei beni comuni, dignità del lavoro e contrasto a disuguaglianze e discriminazione rimangono i punti cardine.

Di "rottura e alternativa" allo stato attuale parla invece Potere al Popolo. "Riteniamo – dice Gianfranco Santini che nel 2021 era candidato sindaco – che sia indispensabile una proposta di rottura rispetto al governo del cemento e degli affari del Comune e che questa rottura non possa avvenire all’ombra del campo largo". E aggiunge: "Non vogliamo ritagliarci un posto in un sistema di potere, vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a quel sistema di potere. Su queste basi, vogliamo dire sin da subito che Potere al Popolo sarà presente alle prossime elezioni amministrative. Siamo anche disponibili a incontrare e accogliere chi con noi condivida una prospettiva di completa alterità e indipendenza rispetto alle opzioni politiche esistenti. Vedremo nei prossimi giorni".

Infine Ravenna in Comune che, dopo la sofferta rinuncia del 2021, dovuta ad una spaccatura interna alla lista, ha da tempo annunciato di volersi presentare alle Amministrative contro la coalizione capeggiata dal Pd, "Noi – ha sempre detto – vogliamo continuare a dare rappresentanza alla nostra proposta di una società diversa, incentrata sui servizi pubblici e alternativa al neoliberismo del centrodestra e del centrosinistra".