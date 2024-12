"Episodi violenti da condannare. Noi attaccati per pregiudizi"

"Desideriamo esprimere con chiarezza e fermezza la nostra posizione di fronte ai gravi episodi recentemente avvenuti nel nostro territorio e alle accuse che, spesso, ricadono su tutta la comunità musulmana. Come associazione culturale Islamica, infatti, condanniamo fermamente ogni forma di violenza, discriminazione e intolleranza che alimenta divisioni e diffonde odio nella nostra società". Così Attadamun, l’associazione per l’educazione e la cultura islamica con sede a Conselice, dopo alcuni episodi - tra cui spicca quello avvenuto il mese scorso nella frazione di San Patrizio, dove una banda di giovanissimi seminò il caos, malmenando un uomo che stava facendo jogging e danneggiando alcune auto – verificatisi nel territorio. "Troppo spesso – prosegue l’associazione – siamo purtroppo oggetto di attacchi razzisti che non solo ci colpiscono come singoli individui, ma danneggiano l’intero tessuto sociale del nostro paese. Questi attacchi, basati su pregiudizi infondati, non fanno che seminare paura e separazione tra le persone. Siamo cittadini, vicini, colleghi e amici che condividono i valori di pace, solidarietà e rispetto. Ogni volta che si verificano episodi di violenza o ingiustizie sociali veniamo incolpati e associati a ideologie che non ci appartengono. È un’accusa che non possiamo accettare".

In un momento storico in cui sarebbe fondamentale unirsi per affrontare sfide comuni "ci addolora vedere che si ricerchi invece un capro espiatorio. Non possiamo essere giudicati o discriminati per azioni per cui non siamo colpevoli come comunità, né per stereotipi che alimentano solo odio e divisione. Ribadiamo il nostro impegno per il dialogo, la pace e la costruzione di una società fondata sulla conoscenza reciproca. Invitiamo chiunque abbia dubbi o preconcetti a incontrarci, a parlare con noi e a scoprire il vero volto della nostra comunità. Il nostro auspicio è di vivere in armonia, contribuendo al benessere collettivo e arricchendo la società. Gli attacchi non ci fanno indietreggiare, ma rafforzano la nostra convinzione che solo attraverso il rispetto e la conoscenza reciproci possiamo superare ogni barriera". L’associazione Attadamun esprime infine "vicinanza alla vittima dell’aggressione avvenuta a San Patrizio, condannando senza riserva quanto accaduto".

lu.sca.