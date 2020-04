Cotignola (Ravenna), 8 aprile 2020. Ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato in elicottero al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il 59enne all’interno della cui abitazione, situata in via IV Novembre a Cotignola, nel tardo pomeriggio di oggi si è verificata una fortissima esplosione (foto).

E’ successo poco prima delle 18. La deflagrazione, le cui cause sono in corso di accertamento, ha fatto letteralmente volar via porte, finestre, mobili e oggetti vari, non risparmiando praticamente nulla ed arrecando gravi danni anche ad un’auto di un vicino nonché altri danni in corso di verifica. Sul posto, oltre ad un’ambulanza ed al mezzo avanzato di soccorso, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, sia dal Distaccamento di Lugo che dalla centrale di Ravenna. Il 59enne è stato trasportato all’ospedale di Lugo, dove è stato ‘stabilizzato’ e quindi caricato sull’eliambulanza di ‘Ravenna Soccorso’, poi decollata per il nosocomio cesenate.

A fare piena luce sulle cause dell’impressionante esplosione saranno i tecnici dei vigili del fuoco assieme alla polizia di Stato (Commissariato di Lugo), quest’ultima presente con il personale della Scientifica. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale della Bassa Romagna e il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari.

