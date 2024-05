"Le mie proposte per rilanciare il turismo"

Manca poco più di un mese alle elezioni amministrativi per eleggere il nuovo sindaco di Cervia. Andando ai contenuti del programma, il candidato del centrosinistra Mattia Missiroli, mette tra le priorità il rilancio del turismo. A sostenere la sua corsa una coalizione composta da Alleanza Verdi Sinistra, lista Civica Coraggio e Innovazione, lista Civica per Cervia con Gianni Grandu, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Partito Repubblicano Cervia con Gabriele Armuzzi.

"Il turismo è la nostra principale economia – spiega Missiroli –, vogliamo perciò realizzare un nuovo piano strategico turistico per rilanciare le nostre 4 località, che devono essere promosse in modo specifico, valorizzandone le varie peculiarità". Missiroli ha messo a punto un primo set di 5 priorità: grandi opere, promozione, destagionalizzione, cura e manutenzione delle località, ricettivo e spiaggia di qualità. "Vogliamo realizzare – prosegue il candidato – il nuovo lungomare di Cervia e caratterizzare quello di Milano Marittima come una grande galleria d’arte contemporanea a cielo aperto, alberi e con aree dedicate ai bambini e sport. Dobbiamo inoltre terminare e migliorare il lungomare che ci piace chiamare lungopineta di Pinarella e Tagliata".

Due novità sul tavolo: "un grande polo sportivo all’interno del nuovo parco urbano a Milano Marittima, che si integri con il golf ed il tennis. Dobbiamo poi studiare nell’ex garage Europa un iconico dal punto di vista architettonico "teatro sul mare" che abbia alle spalle la pineta e davanti il mare. Uno spazio per mostre, eventi, spettacoli, concerti tutto l’anno, realizzando un parcheggio semi interrato". È necessario realizzare piani di promozione specifica per ogni località, che possano valorizzarne le specificità e target, utilizzando le risorse della tassa di soggiorno e della fondazione Cervia In.

"Dobbiamo – continua ancora – allungare la stagione, soprattutto in primavera, con grandi eventi sportivi e culturali, per italiani e stranieri, solo con 3 mesi di stagione sempre più concertata sui week end e dipendenti dal meteo, stiamo perdendo troppe presenze. In particolare, per Cervia e Milano Marittima, vogliamo organizzare eventi tutto l’anno per rendere le località vive anche in inverno, per turisti e residenti".

Infine la cura della località. "Dobbiamo curare meglio l’aspetto della città con strade, marciapiedi e verde mantenuti in ordine. Riqualificare i centri commerciali naturali di tutte e quattro le località. Servono incentivi normativi per continuare a riqualificare le strutture ricettive e prevedere in alcune colonie alloggi per dipendenti, che ora non si trovano anche per mancanza di appartamenti a prezzi abbordabili. Dobbiamo difendere da rischi della Bolkestein il nostro modello balneare per una spiaggia di qualità".

Ilaria Bedeschi