Evento della Cia assieme agli agricoltori

Riparte ’La Cia incontra gli associati’, il ciclo di appuntamenti promosso da Cia Romagna per approfondire sul territorio i temi politico-sindacali che l’organizzazione agricola sta portando avanti nei confronti istituzionali, insieme ai più significativi aggiornamenti normativi e di attualità. Il primo incontro è alle 20 di domani a San Pietro in Vincoli, nella sala delegazione (via Pistocchi 41). Il secondo è invece fissato per mercoledì ad Alfonsine nella sala del Centro Sociale il Girasole (via Donati 1), alle 20.15. Altri quattro appuntamenti sono previsti in febbraio.