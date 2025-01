Ex-Amga, davvero non c’erano alternative?

Esprimiamo alcune preoccupazioni riguardo al progetto per la costruzione di un supermercato Eurospar nell’area dell’ex-Amga, in via di Roma, nel cuore del centro storico della città. Se comprendiamo le motivazioni imprenditoriali alla base di questa iniziativa e rispettiamo il desiderio di innovazione e competizione nel settore commerciale, ci sembra tuttavia che l’area prescelta sollevi qualche perplessità. L’edificio, che ospita il caratteristico magazzino con comignolo, è un pezzo della nostra storia industriale e una testimonianza di un’epoca che ha contribuito alla crescita economica di Ravenna. Snaturarla rappresenterebbe una significativa perdita per il patrimonio architettonico della città. In questo contesto, ci chiediamo se non sarebbe stato possibile avviare un progetto di recupero e valorizzazione di quest’area. Al contempo, non possiamo fare a meno di notare che la città, come sottolineato da esperti del settore, presenta già una buona disponibilità di spazi destinati alla grande distribuzione. Un ulteriore supermercato potrebbe non rispondere a un’esigenza prioritaria e potrebbe rischiare di penalizzare le piccole realtà commerciali storiche, che contribuiscono a mantenere l’autenticità e la tradizione del centro.

Mauro Bertolino, Giovanni MorgeseDemocrazia Cristiana di Ravenna