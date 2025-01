Falconi Mazzotti guiderà la Fondazione

Si è concluso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna il secondo quadriennio del presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, del vice presidente Alberto Domenicali e del presidente del Collegio sindacale Ermanno Cicognani. L’Organo di Indirizzo e il Consiglio di amministrazione hanno ringraziato Alfieri, Domenicali e Cicognani per il loro doppio mandato, non rinnovabile per legge.

Il nuovo Organo di Indirizzo ed il nuovo Consiglio di amministrazione si sono insediati ed hanno eletto la professoressa Mirella Falconi Mazzotti presidente della Fondazione: si tratta della prima donna alla guida della Fondazione. E’ anche Presidente della Fondazione Flaminia. Vice presidente è stato eletto Franco Gabici, mentre presidente del Collegio Sindacale è stato eletto Roberto Fabbri. Segretario Generale è stato confermato Giancarlo Bagnariol.