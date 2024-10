Ferrero di FdI favorito per un posto in consiglio. E nell’area riformista il vicesindaco Fusignani

Si va completando il parterre dei candidati consiglieri per la provincia di Ravenna: l’ultimo nome ufficializzato nelle scorse ore – già ampiamente preventivato – è quello di Mirko De Carli, ravennate, consigliere comunale a Riolo Terme, dirigente nazionale del Popolo della Famiglia e candidato nella lista cui il suo partito ha deciso di dare vita insieme alla Lega. Dello stesso listino dovrebbe far parte la consigliera comunale faentina Roberta Conti, ma il sigillo deve ancora arrivare. Possibile anche la candidatura del segretario locale Luca Cacciatore.

È in Fratelli d’Italia che siede quello che è il candidato favorito, a destra, per un posto in consiglio regionale, sia in caso di vittoria che di sconfitta della coalizione: il segretario ravennate Alberto Ferrero già da tempo ha dato avvio a una capillare campagna elettorale. Anche per questo è giunta piuttosto a sorpresa la notizia – ancora da confermare – della candidatura del consigliere comunale faentino Stefano Bertozzi, veterano della politica (si iscrisse ad An negli anni ‘90). Nel fronte civico, sponda Elena Ugolini, è stata ufficializzata giorni fa la candidatura di Massimo Zoli, volto noto nel mondo dello spettacolo (è agente teatrale) e nella galassia della movida. Sempre sul fronte civico, dalle parti del centrosinistra, de Pascale ha voluto con sé due nomi già protagonisti delle contese elettorali: l’ex sindaco di Bagnara Riccardo Francone – civico vicino al centrodestra – e l’ex candidata sindaca a Ravenna Michela Guerra. Vari nomi di primo piano delle amministrazioni popolano i listini delle forze politiche: in quello dell’area riformista spicca il nome del vicesindaco Eugenio Fusignani, segretario regionale del Pri (a lui molto probabilmente toccherebbe la reggenza a Ravenna in caso di elezione di de Pascale), mentre i 5 Stelle candidano due assessori: il ravennate Igor Gallonetto e il faentino Massimo Bosi, affiancati dalla gastronoma Anastasia Ruggeri e dall’insegnante Antonella Ravagli, rispettivamente ravennate e faentina. Alleanza Verdi Sinistra ancora deve ufficializzare le candidature: molto quotati il faentino Massimo Donati e la lughese Maria Pia Galletti, entrambi in quota verde.