Festa della Montagna, 800 persone in tre incontri. Entusiasmo per Barmasse e Lino Zani

Oltre 800 presenze in tre serate per la 57esima edizione della Festa della Montagna U.o.e.i., che, quest’anno con il titolo ’Esplorare e conoscere’ si è svolta in due sedi. Al teatro comunale Masini circa 500 persone hanno assistito con entusiasmo alla conferenza della guida alpina Hervè Barmasse, scalatore e divulgatore valdostano tra i più raffinati interpreti dell’alpinismo moderno, oltre che scrittore pluripremiato. A salutare Barmasse anche Davide Cassani, presidente Apt Servizi e commentatore tv che ha condiviso alcune riflessioni con l’amico valdostano. Pieni di contenuti anche i due appuntamenti successivi che si sono svolti nell’Aula Magna della scuola Europa. Ultimo atto con Lino Zani, personaggio della montagna a 360 gradi, alpinista, maestro di sci, produttore tv, noto come autore e conduttore ai programmi Rai. Zani, ha descritto la sua vita in un libro ’Era Santo era Uomo’, il racconto di una amicizia ventennale nata tra le montagne con Giovanni Paolo II. Prosegue invece fino a oggi alla Galleria Comunale d’arte la mostra tematica ’L’emozione delle vette’.