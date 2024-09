Festa dell’Unità al via. Attesa per Elly Schlein

Sanità, diritti delle donne, concessioni balneari, legge sulla cittadinanza. Ancora: la situazione a Gaza, il ricordo di Giacomo Matteotti e le sfide dell’agricoltura. E poi i dibattiti, con i protagonisti della politica, a cominciare dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein (la data della sua visita è ancora da definire). Insomma, non mancheranno certo i temi di discussione alla Festa dell’Unità, in programma da domani - tutte le sere, fino all’11 settembre - al Pala de Andrè. Tanti anche gli spettacoli - musicali e non -, con nomi di spicco quali New Trolls (sabato), Cristiano Godano (2 settembre, con un omaggio a Neil Young) e i Santa Balera, reduci da Sanremo 2024. Ci saranno spettacoli anche al pianobar dove si potranno gustare ottimi cocktail e sfiziosi aperitivi.

I viali della festa diventeranno un grande palcoscenico per i tradizionali Burattini in Festa: una ricca selezione di compagnie e artisti si esibirà con spettacoli basati su una comicità popolare e un linguaggio immediato, con divertimento assicurato per il pubblico di tutte le età. Quest’anno la proposta sarà arricchita da un variegato programma di giochi e laboratori dedicati a ragazzi e famiglie. Tutte le sere si giocherà a tombola e con la pesca delle piante. Nella serata di chiusura ci sarà il tradizionale Supertombolone. Sul fronte gastronomico si punterà sul ristorante La Collina con i famosi passatelli al tartufo e il gran fritto di funghi porcini; l’Ustari’ dla Rumagna con i cappelletti, i tortelli romagnoli e la carne alla griglia; lo street food 3P con pasta pesce e paella ma anche hamburger e arrosticini; l’immancabile friggitoria con la piadina e le pizze fritte farcite. Il tutto sarà possibile grazie a un centinaio di volontari impegnati ogni sera, che in questi giorni hanno montato e allestito la Festa e che gestiranno per tutta la durata. Domani alle 20.45 la sala dibattiti ospiterà l’intervista a Michele de Pascale, sindaco in corsa per la presidenza della Regione, da parte di Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino e Gianluca Rossi, direttore Corriere Romagna.

Sabato si parlerà di sanità territoriale, servizi sociali e salute mentale, con tra gli altri, Eleonora Proni e Paolo Romano (Pd) e Roberto Baroncelli, segretaria Cisl Romagna. Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, sarà sul palco martedì 3 con Marta Bonafoni per discutere di autonomia differenziata. Sabato 7 alle 18.45 sarà presentato il libro di Andrea Maestri ’Il penultimo respiro di Gaza’; alle 20.45 intervista con Stefano Bonaccini. Il programma completo della festa è disponibile sul sito del Partito Democratico e su festaravenna.it